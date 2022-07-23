Про це у facebook повідомила сестра чиновника Наталія Барчук разом із Надією Дехтяренко.

На Херсонщині російські військові взяли в полон Сергія Барчука – заступника керівника Пенсійного фонду області. Чиновник встиг сховати у себе в помешканні комп’ютери, де зберігалась конфіденційна інформація установи. Згодом Сергія взяли під варту окупанти.

Переховати техніку у більш надійне місце спробували родичі Барчука, але і вони потрапили в полон. Росіяни арештували батька Сергія Олексія Барчука, дядька Артема Барчука, тітку Лідію Подозерьску і друга сім’ї Олега Самотоя.

Полонених тримають у нелюдських умовах, спілкуватись із ними заборонено.

Додамо, 17 липня росіяни викрали начальника служби охорони довкілля Запорізької АЕС Ігоря Квашніна.

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