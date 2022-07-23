На Херсонщині викрали чиновника із пенсійного фонду і кількох членів його сім’ї
Людей вже кілька днів тримають в полоні без їжі та води і постійно погрожують зброєю
Про це у facebook повідомила сестра чиновника Наталія Барчук разом із Надією Дехтяренко.
На Херсонщині російські військові взяли в полон Сергія Барчука – заступника керівника Пенсійного фонду області. Чиновник встиг сховати у себе в помешканні комп’ютери, де зберігалась конфіденційна інформація установи. Згодом Сергія взяли під варту окупанти.
Переховати техніку у більш надійне місце спробували родичі Барчука, але і вони потрапили в полон. Росіяни арештували батька Сергія Олексія Барчука, дядька Артема Барчука, тітку Лідію Подозерьску і друга сім’ї Олега Самотоя.
Полонених тримають у нелюдських умовах, спілкуватись із ними заборонено.
- Додамо, 17 липня росіяни викрали начальника служби охорони довкілля Запорізької АЕС Ігоря Квашніна.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.71
-
EUR
Купівля 37.91Продаж 39.23
- Актуальне
- Важливе