На Херсонщині загарбники імітують відведення військ для виявлення проукраїнськи налаштованих громадян
У місті Каховка та в інших населених пунктах на території тимчасово окупованої Херсонської області загарбники поширюють фейки про відведення своїх військ для виявлення проукраїнськи налаштованих громадян
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Крім фейків про відведення своїх військ, окупанти демонстративно переміщували свою військову техніку. Водночас російські агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них окупаційним правоохоронним органам.
Загарбники також навмисне відключили абонентів від операторів російського мобільного зв'язку й дротового Інтернету. Під час відсутності зв'язку вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.
- 6 серпня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни створили так звані школи молодого виборця, які мають на меті підготувати старшокласників до "виборів президента РФ".
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