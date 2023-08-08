На Херсонщині загарбники імітують відведення військ для виявлення проукраїнськи налаштованих громадян

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Крім фейків про відведення своїх військ, окупанти демонстративно переміщували свою військову техніку. Водночас російські агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них окупаційним правоохоронним органам.

Загарбники також навмисне відключили абонентів від операторів російського мобільного зв'язку й дротового Інтернету. Під час відсутності зв'язку вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.