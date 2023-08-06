Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що у місцевих школах колаборанти з фейкових виборчих комісій планують навчати підлітків фальсифікації виборчого процесу. У ЦНС наголошують, що фактичним завданням таких шкіл є підготовка "спостерігачів" на псевдовиборах.

Навчання планують почати у вересні, а триватимуть вони до березня 2024 року. За процес відповідає щойно створена "громадська палата", яка складається з кількох колаборантів.

У Центрі нацспротиву зауважили, що у Росії не існує такого поняття як вибори, адже фактично вся влада сконцентрована в руках керівного режиму, який вирішує хто допускається до участі у виборах, а хто ні. Підрахунок голосів при такій системі вже не відіграє ніякої ролі.