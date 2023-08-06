Росіяни організовують на ТОТ Херсонщини "школи молодого виборця”: навчатимуть старшокласниікв фальсифікації виборів
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни створили так звані школи молодого виборця, які мають на меті підготувати старшокласників до "виборів президента РФ"
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначається, що у місцевих школах колаборанти з фейкових виборчих комісій планують навчати підлітків фальсифікації виборчого процесу. У ЦНС наголошують, що фактичним завданням таких шкіл є підготовка "спостерігачів" на псевдовиборах.
Навчання планують почати у вересні, а триватимуть вони до березня 2024 року. За процес відповідає щойно створена "громадська палата", яка складається з кількох колаборантів.
У Центрі нацспротиву зауважили, що у Росії не існує такого поняття як вибори, адже фактично вся влада сконцентрована в руках керівного режиму, який вирішує хто допускається до участі у виборах, а хто ні. Підрахунок голосів при такій системі вже не відіграє ніякої ролі.
- Мер тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров заявив, що до міста загарбники привозять гастролерів із Росії, натомість не випускають з міста місцевих жителів. За словами міського голови, так терористи готуються до так званих виборів.
- Також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей старшокласникам роздають щоденники з російським гербом і текстом військової присяги.
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