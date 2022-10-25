На Херсонщині ЗСУ ліквідували 13 ворожих об'єктів: склади, танк, джипи та бліндажі з окупантами

Про це інформує Оперативне командування "Південь".

"На Херсонщині силами мобільного підрозділу Курта 28 ОМБР та підрозділу Нацгвардії було знищено 13 цілей окупантів. Завдяки успішно проведеній дорозвідці 2-а зведеними групами 28-ої ОМБР та 27-ої Печерської бригади НГУ, сили оборони України вразили більше десятка об'єктів, які ворожа армія використовувала для утримання регіону", - пише пресслужба.

Повідомляється, що українські воїни знищили на тимчасово окупованій території Херсонщини - 2 склади з боєкомплектом, танк, МТ-ЛБ, 6 одиниць військової автомобільної техніки, зокрема 4 джипи та 2 бліндажі, де переховувалися російські загарбники.

25 жовтня у Генштабі повідомили, що ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також евакуює персонал банків, окупаційної адміністрації, оперативних служб та медиків.

Кадирівці під Херсоном активно знімали на селфі власну базу, завдяки чому вночі 25 жовтня ЗСУ вдалося виявити та знищити понад 40 окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.10 орієнтовно складають: 68 420 військових, 248 гелікоптерів, 271 літак і 5321 бойову бронемашину.

На Миколаївщині українські воїни показали, як зі стрілецької зброї вночі приземлили три безпілотники Shahed російських окупантів.

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