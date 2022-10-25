На Херсонщині ЗСУ ліквідували 13 ворожих об'єктів: склади, танк, джипи та бліндажі з окупантами
ЗСУ знищили на Херсонщині 13 цілей рашистів: два склади з боєприпасами, танк, плавучий бронетранспортер, чотири джипи та два бліндажі з російськими окупантами
Про це інформує Оперативне командування "Південь".
"На Херсонщині силами мобільного підрозділу Курта 28 ОМБР та підрозділу Нацгвардії було знищено 13 цілей окупантів. Завдяки успішно проведеній дорозвідці 2-а зведеними групами 28-ої ОМБР та 27-ої Печерської бригади НГУ, сили оборони України вразили більше десятка об'єктів, які ворожа армія використовувала для утримання регіону", - пише пресслужба.
Повідомляється, що українські воїни знищили на тимчасово окупованій території Херсонщини - 2 склади з боєкомплектом, танк, МТ-ЛБ, 6 одиниць військової автомобільної техніки, зокрема 4 джипи та 2 бліндажі, де переховувалися російські загарбники.
- 25 жовтня у Генштабі повідомили, що ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також евакуює персонал банків, окупаційної адміністрації, оперативних служб та медиків.
- Кадирівці під Херсоном активно знімали на селфі власну базу, завдяки чому вночі 25 жовтня ЗСУ вдалося виявити та знищити понад 40 окупантів.
- Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.10 орієнтовно складають: 68 420 військових, 248 гелікоптерів, 271 літак і 5321 бойову бронемашину.
- На Миколаївщині українські воїни показали, як зі стрілецької зброї вночі приземлили три безпілотники Shahed російських окупантів.
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