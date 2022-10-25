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Головна війна з Росією На Херсонщині ЗСУ ліквідували 13 ворожих об'єктів: склади, танк, джипи та бліндажі з окупантами

На Херсонщині ЗСУ ліквідували 13 ворожих об'єктів: склади, танк, джипи та бліндажі з окупантами

25 жовтня, 2022 вiвторок
16:50
війна з Росією знищена ворожа техніка

ЗСУ знищили на Херсонщині 13 цілей рашистів: два склади з боєприпасами, танк, плавучий бронетранспортер, чотири джипи та два бліндажі з російськими окупантами

Про це інформує Оперативне командування "Південь".

"На Херсонщині силами мобільного підрозділу Курта 28 ОМБР та підрозділу Нацгвардії було знищено 13 цілей окупантів. Завдяки успішно проведеній дорозвідці 2-а зведеними групами 28-ої ОМБР та 27-ої Печерської бригади НГУ, сили оборони України вразили більше десятка об'єктів, які ворожа армія використовувала для утримання регіону", - пише пресслужба.

Повідомляється, що українські воїни знищили на тимчасово окупованій території Херсонщини - 2 склади з боєкомплектом, танк, МТ-ЛБ, 6 одиниць військової автомобільної техніки, зокрема 4 джипи та 2 бліндажі, де переховувалися російські загарбники.

  • 25 жовтня у Генштабі повідомили, що ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також евакуює персонал банків, окупаційної адміністрації, оперативних служб та медиків.
  • Кадирівці під Херсоном активно знімали на селфі власну базу, завдяки чому вночі 25 жовтня ЗСУ вдалося виявити та знищити понад 40 окупантів.  
  • Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.10 орієнтовно складають: 68 420 військових, 248 гелікоптерів, 271 літак і 5321 бойову бронемашину.
  • На Миколаївщині українські воїни показали, як зі стрілецької зброї вночі приземлили три безпілотники Shahed російських окупантів.  

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ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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