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На Херсонщині ЗСУ збили російський вертоліт

22 жовтня, 2022 субота
13:13
війна з Росією

На Херсонщині вдень 22 жовтня українські військові знищили російський гелікоптер Ка-52

Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у телеграмі.

"22 жовтня, близько 12:00 години, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ударний вертоліт окупантів Ка-52", - наголосив він.

  • 21 жовтня ЗСУ показали, як збили ворожі гелікоптер Ка-52 та безпілотник Shаhed-136 іранського виробництва зенітно-ракетним комплексом "Бук".

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