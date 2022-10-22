На Херсонщині ЗСУ збили російський вертоліт
На Херсонщині вдень 22 жовтня українські військові знищили російський гелікоптер Ка-52
Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у телеграмі.
"22 жовтня, близько 12:00 години, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ударний вертоліт окупантів Ка-52", - наголосив він.
- 21 жовтня ЗСУ показали, як збили ворожі гелікоптер Ка-52 та безпілотник Shаhed-136 іранського виробництва зенітно-ракетним комплексом "Бук".
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