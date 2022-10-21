ЗСУ показали, як збили російський гелікоптер і ворожий дрон Shаhed-136 іранського виробництва
ЗСУ показали, як зенітно-ракетним комплексом "Бук" збили ворожі гелікоптер Ка-52 та безпілотник Shаhed-136 іранського виробництва
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Мінус кацапський Ка-52 та іранський мопед Shahed-136, збиті за допомогою "БУК-1М"", - наголосили в українській армії.
- У ніч на 20 жовтня українські воїни знищили на Миколаївщині 14 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.76
-
EUR
Купівля 38.3Продаж 39.4
- Актуальне
- Важливе