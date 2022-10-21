Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Мінус кацапський Ка-52 та іранський мопед Shahed-136, збиті за допомогою "БУК-1М"", - наголосили в українській армії.

У ніч на 20 жовтня українські воїни знищили на Миколаївщині 14 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

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