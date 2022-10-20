На Миколаївщині українські захисники за ніч знищили 14 "шахідів"

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.

"Дев’ять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України", - ідеться в повідомлені.

ПО два "шахіда" знищили Військово-морські сили ЗСУ та Нацгвардія. Ще один збила Нацполіція України.

За добу українські захисники збили 16 ворожих безпілотників і гелікоптер.