На Миколаївщині українські захисники за ніч знищили 14 "шахідів"
У ніч на 20 жовтня українські воїни знищили на Миколаївщині 14 іранських дронів-камікадзе Shahed-136
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.
"Дев’ять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України", - ідеться в повідомлені.
ПО два "шахіда" знищили Військово-морські сили ЗСУ та Нацгвардія. Ще один збила Нацполіція України.
- За добу українські захисники збили 16 ворожих безпілотників і гелікоптер.
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