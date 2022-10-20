Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Протягом кількох останніх днів у Запорізькій області українські захисники поранили до 150 загарбників і знищили близько 15 одиниць їхніх озброєння та військової техніки.

Авіація ЗСУ уразила шість районів зосередження зброї та техніки, чотири позиції зенітних ракетних комплексів ворога. ППО збила шість крилатих ракет, один гелікоптер Ка-52 і 16 безпілотників, зокрема 14 Shahed-136 іранського виробництва.

Ракетні війська й артилерія уразили три російські пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, станцію РЕБ і шість інших важливих об’єктів, зокрема міст і понтонну переправу окупантів.

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