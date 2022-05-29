На Херсонщині ЗСУ знищили російський КамАЗ із окупантами
На Херсонщині Сили спецоперацій України підірвали російський КамАЗ "Тайфун" із окупантами
Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗСУ у фейсбуці.
"Ворожий КамАЗ "Тайфун", забитий особовим складом противника, згорів разом із вмістом в одну мить", - ідеться в заяві.
Оператори Сил спецоперацій провели засідку в тилу ворога та вийшли на шляхи проїзду російської військової техніки.
"Замінувавши ділянку дороги оператори ССО України дочекалися, коли там їхала вантажівка з окупантами. І дистанційно підірвали закладену вибухівку. Результат роботи - повністю знищена техніка та особовий склад противника", - зауважили в ЗСУ.
- 28 травня одеські та миколаївські мінометники показали, як знищують російських окупантів.
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