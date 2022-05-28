Одеські та миколаївські мінометники показали, як знищують російських окупантів
Мінометники 126 окремої бригади тероборони Одеси разом з 36 окремою бригадою морської піхоти показали, як знищують ворога
Відео опублікував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Мінометники з 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса разом з побратимами 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського професійно виносять сміття з нашої хати десь на півдні України", – коментує Сергій Братчук.
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