Про це інформує у фейсбуці речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.



Братчук наголосив, що ці ракети вирізняються високою ефективністю у боротьбі з ворогом.



"Після виконання стартової гірки ракета знижується до висоти 15 м над рівнем моря і далі здійснює маршовий політ. Потім знижується до 2 метрів і вражає ціль.



Наприклад, в Перській затоці ракетами Harpoon були потоплені два іранські кораблі", – йдеться в повідомленні.



Очільник Одещини розповідає, що для знищення крейсера необхідно чотири ракети Harpoon, есмінця – вистачить двох, а одна ракета може завдати серйозного руйнування невеликому кораблю або катеру.



"Наразі нам передано стільки "гарпунів", що ми можемо потопити весь ЧФ РФ. Чому б ні?" – пише Сергій Братчук.

Нагадаємо, близько 29,8 тис. окупантів, 1322 танки, 503 безпілотники: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну.

Українські артилеристи з 45-ї бригади опублікували відео, як знищили техніку та живу силу окупантів на Запоріжжі.

За день 27 травня українські військові знищили на Сході до 60 російських окупантів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb