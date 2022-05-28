Нам передано стільки "гарпунів", що ми можемо потопити весь чорноморський флот РФ, - Братчук
Українські захисники отримали американські протикорабельні ракети Harpoon, щоб давати гідну відсіч російським окупантам у Чорному морі
Про це інформує у фейсбуці речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Братчук наголосив, що ці ракети вирізняються високою ефективністю у боротьбі з ворогом.
"Після виконання стартової гірки ракета знижується до висоти 15 м над рівнем моря і далі здійснює маршовий політ. Потім знижується до 2 метрів і вражає ціль.
Наприклад, в Перській затоці ракетами Harpoon були потоплені два іранські кораблі", – йдеться в повідомленні.
Очільник Одещини розповідає, що для знищення крейсера необхідно чотири ракети Harpoon, есмінця – вистачить двох, а одна ракета може завдати серйозного руйнування невеликому кораблю або катеру.
"Наразі нам передано стільки "гарпунів", що ми можемо потопити весь ЧФ РФ. Чому б ні?" – пише Сергій Братчук.
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