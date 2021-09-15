На Хмельниччині CБУ ліквідувала телеграм-платформу з продажу наркотиків
Кіберфахівці СБУ під час спецоперації у Хмельницькій області нейтралізували наркоугруповання, що працювало у Телеграмі
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як відомо, щомісячно зловмисники збували до різних регіонів України оптові партії наркотиків і психотропів на мільйони грн.
"Для реалізації "товару" учасники групи створили масштабну інтернет-платформу у месенджері Телеграм. На ній ділки пропонували своїм клієнтам кокаїн, LSD, амфетамін, наркотик А-PVP та канабіс", - йдеться у повідомленні.
Щоб приховати протиправну діяльність, вони використовували профілі месенджеру, які були зареєстровані на мобільні номери іноземних операторів зв’язку.
Зазначається, що зловмисники збували заборонені речовини до Київської, Хмельницької, Львівської, Вінницької, Чернівецької і Тернопільської областей.
Розрахунок за "товар" здійснювали з використанням криптовалют та електронних платіжних систем", - пишуть на сайті СБУ.
За даними правоохоронців, наркобізнес організували декілька мешканців Хмельницького.
Серед них особи, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за зберігання і збут наркотичних засобів.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисників виявлено:
- підготовлену до збуту партію наркотиків на понад 1,5 млн грн;
- зброю і понад 400 набоїв;
- засоби зв’язку і комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
- гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.
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