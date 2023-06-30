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На Хортиці після обміління Дніпра знайшли стародавній дубовий човен

30 червня, 2023 п'ятниця
15:34
Культура стародавній дубовий човен

У заповіднику Хортиця Запорізької області після обміління річки Дніпро через підрив росіянами Каховської ГЕС знайшли тисячолітній дубовий човен

Про це повідомили на сторінці Національного заповідника Хортиця.

Зазначається, що під час обслідування на раніше затопленій ділянці берега працівники заповідника виявили довбаний човен, виготовлений з цільного стовбура дуба, довжиною майже 7 метрів.

"У зв’язку із надзвичайною екологічною ситуацією і падінням рівня води у р. Дніпро внаслідок руйнації Каховської ГЕС під загрозою знищення опинилися численні пам'ятки історії та археології, які знаходилися на затоплених ділянках. Для їх виявлення та порятунку співробітники Національного заповідника "Хортиця" ведуть щоденний моніторинг прибережної смуги", - йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, в минулому біля берегів Хортиці вже знаходили подібні човни, які були пов'язані з давньоруським поселенням на острові. Воно існувало з X по XIV cт. Такі плавзасоби використовувалися для риболовлі та інших промислів, місцевих перевезень, а також для обслуговування переправ.

"Човен був розмитий з піску та по частинах переміщений до реставраційного ангару. Зараз він потребує термінової консервації у спеціальному хімічному розчині та в подальшому реставрації, аби стати музейним експонатом", - зазначили в заповіднику.

Також там припускають, що вік човна може сягати 500 років.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС була окупована росіянами з 24 лютого минулого року.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС. Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до мешканців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву греблі водосховища.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня, можна прочитати за цим посиланням

Відомо, що США ретельно вивчають докази у справі про підрив Каховської ГЕС.

Україна
Запоріжжя
Запорізька область
Хортиця
Каховська ГЕС
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