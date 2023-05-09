На Хрещатику до Дня Європи відкрили виставку, присвячену відносинам ЄС та України
У вівторок, 9 травня, до Дня Європи в Києві відкрили виставку, яка присвячена розвінчуванню міфів про відносини ЄС та України
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.
З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого того року, Європейський Союз підтримує нашу країну. Країни-члени надають потужну політичну, фінансову, військову та гуманітарну підтримку, а також запроваджують санкції проти РФ.
"Європейський Союз допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно. Наші зобов'язання перед вільною та демократичною Україною ніколи не були настільки міцними", – зазначила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.
Повідомляється, що виставку підготували представництво Європейського Союзу в Україні, Міністерство культури, Центр стратегічних комунікацій та Український інститут національної пам'яті.
- Європейський соціально-економічний комітет ЄС закликав запровадити кримінальну відповідальність за злочин екоциду, наголошуючи, що Росія скоїла його під час вторгнення в Україну.
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