У ЄС пропонують притягти Росію до відповідальності за екоцид в Україні

Про це йдеться в опублікованій у п’ятницю заяві комітету.

Соціально-економічний комітет (СЕК) на квітневому пленарному засіданні ухвалив висновок щодо права на здорове довкілля в Європейському Союзі, зокрема в контексті війни в Україні, закликавши до криміналізації дій Росії відповідно до європейського законодавства.

"Соціально-економічний комітет разом із Європейським парламентом закликає визнати екоцид кримінальним злочином за законодавством ЄС. СЕК вважає, що це допоможе притягнути Росію до відповідальності за її дії в Україні та запобігти подібним екологічним катастрофам у майбутньому", – йдеться в заяві.

Також комітет закликає ЄС задокументувати й оцінити наслідки вторгнення Росії в Україну на довкілля для юридичного захисту навколишнього середовища й створення основи для "екологічно й соціально справедливого післявоєнного відновлення, що відповідає міжнародним стандартам".

За даними, які наводить Соціально-економічний комітет ЄС, воєнні дії призвели до знищення великих площ лісів, забруднення повітря й води – при тому, що на Україну припадає 35% біорізноманіття Європи.

СЕК – це один із чотирьох консультативних органів Європейського Союзу, створений у 1957 році. До його складу входять 329 представників роботодавців, профспілкових діячів, представників соціальних, професійних, економічних і культурних організацій.

Як і інші консультативні органи ЄС, Соціально-економічний комітет консультує Єврокомісію, Раду Євросоюзу та Європарламент, але не має законодавчих чи інших повноважень щодо ухвалення рішень.