Виконавчий директор UNEP про війну в Україні: "В ООН не оперують поняттям "екоцид", але наслідки для довкілля будуть довгостроковими"
В ООН не оперують поняттям "екоцид", але очевидно, що після завершення війни в Україні наслідки для довкілля матимуть довгостроковий характер
Про це виконавча директорка Програми ООН з довкілля (UNEP) Інгер Андерсен розповіла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
За її словами, українці досить швидко все відновлюють, але "деякі наслідки матимуть довгостроковий ефект".
"Особливо місця, де є важке паливо, важка нафта та паливо у ґрунті. Це не зникає просто так, і матиме десятирічний характер", - уточнила Інгер Андерсен.
На запитання журналістки, чи можна вважати дії росіян в Україні "екоцидом", виконавча директорка UNEP відповіла: "Це слово не є таким, для якого ООН має визначення. У нашому лексиконі його немає. Але очевидно, кожен може зрозуміти, що це "сильне" слово".
За її словами, довкілля ніколи не буває в хорошому стані після війни.
"Звичайно, важливо, щоб ми думали про довгострокові наслідки для людей у будь-яких воєнних конфліктах. Але правда в тому, що довкілля ніколи не буває в хорошому стані після закінчення бойових дій, незалежно від того, де і як це відбувалося. Однак єдине, що може зупинити цей негативний вплив на довкілля, — це мир", - підкреслила Андерсен.
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