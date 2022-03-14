На Київщині активно працюють гуманітарні коридори
Сьогодні, 14 березня, на Київщині евакуаційні колони рухаються до безпечних місць
Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба
"Евакуаційні колони з Немішаєве доїхали до Білогородки. Тут їм надається перша медична та гуманітарна допомоги. Далі людей перевезуть до Києва. Колона з Дмитрівки з 8 автобусів також вже у Білогородці", - написав Олексій Кулеба.
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