На Київщині активно працюють гуманітарні коридори

Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба

"Евакуаційні колони з Немішаєве доїхали до Білогородки. Тут їм надається перша медична та гуманітарна допомоги. Далі людей перевезуть до Києва. Колона з Дмитрівки з 8 автобусів також вже у Білогородці", - написав Олексій Кулеба.

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