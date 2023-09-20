На Київщині авто наїхало на міну, водій загинув
На Київщині між селами Олива та Осовець у середу, 20 вересня, легковий автомобіль підірвався на міні, унаслідок чого водій загинув
Про це інформує пресслужба МВС України.
Зазначається, що рятувальники отримали повідомлення про загоряння лісу між селами Олива та Осовець Іванківської територіальної громади, яке виникло внаслідок вибуху.
Надзвичайники встановили, що вибух спричинив наїзд легкового автомобіля на міну. Водій авто 1994 року народження загинув.
"Деокуповані території, на жаль, ще тривалий час будуть потенційно небезпечними для громадян. Тож просимо місцевих мешканців утримуватися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, місць, де велися бойові дії", - наголосили в МВС.
- 6 вересня у Білопіллі Сумської області на ворожій міні підірвався автомобіль із цивільними, внаслідок чого дістали поранення водій і двоє його пасажирів. Аналогічний випадок стався на Харківщині: там дістали поранення двоє чоловіків – 29 і 25 років.
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