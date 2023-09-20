На Київщині авто наїхало на міну, водій загинув

Про це інформує пресслужба МВС України.

Зазначається, що рятувальники отримали повідомлення про загоряння лісу між селами Олива та Осовець Іванківської територіальної громади, яке виникло внаслідок вибуху.

Надзвичайники встановили, що вибух спричинив наїзд легкового автомобіля на міну. Водій авто 1994 року народження загинув.

"Деокуповані території, на жаль, ще тривалий час будуть потенційно небезпечними для громадян. Тож просимо місцевих мешканців утримуватися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, місць, де велися бойові дії", - наголосили в МВС.