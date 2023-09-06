На Сумщині та Харківщині на мінах підірвалися автомобілі: поранено 5 людей
6 вересня у Білопіллі Сумської області на ворожій міні підірвався автомобіль із цивільними, внаслідок чого дістали поранення водій і двоє його пасажирів
Про це повідомила пресслужба поліції Сумщини.
"Як попередньо встановили поліцейські, 58-річний водій ВАЗівки не впорався з керуванням, внаслідок чого з’їхав на узбіччя та підірвався на протитанковій міні. Надалі відбулося загоряння транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.
Відкрито провадження про замах на вбивство.
Поранені перебувають у лікарні.
Водночас пресслужба поліції Харківської області повідомила про аналогічний випадок. Там дістали поранення двоє чоловіків – 29 і 25 років.
"6 вересня близько 09:00 до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення про те, що у Норцівському лісництві поблизу села Норцівка Савинської ТГ попередньо на протитанковій міні підірвався "ГАЗ-53", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці уточнили, що постраждалі перебувають у лікарні.
- Наприкінці серпня в Черганівській області внаслідок підриву авто на міні загинули чоловік і жінка, а їхні діти потрапили до лікарні.
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