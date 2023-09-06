На Сумщині та Харківщині на мінах підірвалися автомобілі: поранено 5 людей

Про це повідомила пресслужба поліції Сумщини.

"Як попередньо встановили поліцейські, 58-річний водій ВАЗівки не впорався з керуванням, внаслідок чого з’їхав на узбіччя та підірвався на протитанковій міні. Надалі відбулося загоряння транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Відкрито провадження про замах на вбивство.

Поранені перебувають у лікарні.

Водночас пресслужба поліції Харківської області повідомила про аналогічний випадок. Там дістали поранення двоє чоловіків – 29 і 25 років.

"6 вересня близько 09:00 до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення про те, що у Норцівському лісництві поблизу села Норцівка Савинської ТГ попередньо на протитанковій міні підірвався "ГАЗ-53", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що постраждалі перебувають у лікарні.