На Київщині близько 90% підприємств відновили роботу, з районів бойових дій переїхало 10 компаній
Через бойові дії на Київщині майже 4,5 тис. підприємств зупинили діяльність, тепер до роботи повернулися 90%, ще 10 компаній переїхали з інших областей за урядовою програмою
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у телеграм.
"На Київщині внаслідок руйнувань та інших причин припинили свою діяльність майже 4,5 тис. суб’єктів господарювання. Близько 90% підприємств уже відновили свою роботу, але не на повну потужність", – написав Кулеба.
Київська область за урядовою програмою релокації бізнесу прийняла 10 підприємств із територій, де ведуться бойові дії, додав голова ОВА.
"Для області це значний плюс, адже в нас запускаються нові потужності і створюються нові робочі місця", – додав він.
Нагадаємо, в Україні запрацювала безкоштовна платформа для релокації бізнесу.
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