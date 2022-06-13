Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у телеграм.

"На Київщині внаслідок руйнувань та інших причин припинили свою діяльність майже 4,5 тис. суб’єктів господарювання. Близько 90% підприємств уже відновили свою роботу, але не на повну потужність", – написав Кулеба.

Київська область за урядовою програмою релокації бізнесу прийняла 10 підприємств із територій, де ведуться бойові дії, додав голова ОВА.

"Для області це значний плюс, адже в нас запускаються нові потужності і створюються нові робочі місця", – додав він.

Нагадаємо, в Україні запрацювала безкоштовна платформа для релокації бізнесу.

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