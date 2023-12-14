На Київщині та Одещині енергетики ДТЕК перейшли в посилений режим роботи
У Київській та Одеській областях через несприятливі погодні умови енергетики ДТЕК перейшли в посилений режим роботи
Про посиланий режим роботи на Київщині пише ДТЕК.
"За прогнозами синоптиків сьогодні протягом дня в Київській області очікується мокрий сніг, дощ та пориви вітру", - йдеться у повідомленні.
Через це енергетики перешли в посилений режим роботи та готуються ліквідовувати наслідки аварій, в разі їх виникнення.
Натомість пізніше енергетики на Одещині також перейшли у посилений режим.
Погіршення погоди очікується і на Одещині. Пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с.
На території Ізмаїльського, Болградського та Білгород-Дністровського районів можливий снігопад, а Роздільнянському, Березівському, Подільському та Одеському районах області - мокрий сніг, дощ, місцями ожеледиця.
"Аварійні бригади ДТЕК на Одещині вже переведені у режим підвищеної готовності, щоб за необхідності максимально швидко ліквідовувати аварії", - додали у повідомленні.
- У ніч проти 14 грудня у столиці випала значна кількість опадів. Для подолання наслідків негоди на вулиці Києва виїхали понад 400 одиниць спеціальної техніки.
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