На Київщині та Одещині енергетики ДТЕК перейшли в посилений режим роботи

Про посиланий режим роботи на Київщині пише ДТЕК.

"За прогнозами синоптиків сьогодні протягом дня в Київській області очікується мокрий сніг, дощ та пориви вітру", - йдеться у повідомленні.

Через це енергетики перешли в посилений режим роботи та готуються ліквідовувати наслідки аварій, в разі їх виникнення.

Натомість пізніше енергетики на Одещині також перейшли у посилений режим.

Погіршення погоди очікується і на Одещині. Пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с.

На території Ізмаїльського, Болградського та Білгород-Дністровського районів можливий снігопад, а Роздільнянському, Березівському, Подільському та Одеському районах області - мокрий сніг, дощ, місцями ожеледиця.

"Аварійні бригади ДТЕК на Одещині вже переведені у режим підвищеної готовності, щоб за необхідності максимально швидко ліквідовувати аварії", - додали у повідомленні.