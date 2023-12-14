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Київ засипало снігом: на дороги виїхали понад 400 одиниць спецтехніки

14 грудня, 2023 четвер
07:36
Суспільство сніг, негода в Україні

У ніч проти 14 грудня у столиці випала значна кількість опадів. Для подолання наслідків негоди на вулиці Києва виїхали понад 400 одиниць спеціальної техніки

Про це пише КМДА.

Зазначається, що на вулиці виїхали 303 одиниці техніки "Київавтодору" та 103 одиниці техніки керуючих компаній. Вони очищають від снігу та обробляють дороги, мости, спуски і підйоми протиожеледними засобами.

"Задіяно 213 працівників (у складі 30 бригад із ручного прибирання) "Київавтодору" для прибирання вузьких тротуарів, сходів, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що доріжки в парках, скверах і зелених зонах звільняють від снігу 667 працівників та 60 одиниць техніки "зеленбудів". А над очищенням дворів і прибудинкових територій працюють 3056 фахівців керуючих компаній.

Натомість у КМВА попереджують про мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця.

  • Синоптик Наталка Діденко попереджувала, що 14 грудня на території України очікується складна погода - дощ, мокрий сніг, ожеледиця, рвучкий вітер та подекуди температура до +15 °C.

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