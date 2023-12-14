Київ засипало снігом: на дороги виїхали понад 400 одиниць спецтехніки

Про це пише КМДА.

Зазначається, що на вулиці виїхали 303 одиниці техніки "Київавтодору" та 103 одиниці техніки керуючих компаній. Вони очищають від снігу та обробляють дороги, мости, спуски і підйоми протиожеледними засобами.

"Задіяно 213 працівників (у складі 30 бригад із ручного прибирання) "Київавтодору" для прибирання вузьких тротуарів, сходів, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що доріжки в парках, скверах і зелених зонах звільняють від снігу 667 працівників та 60 одиниць техніки "зеленбудів". А над очищенням дворів і прибудинкових територій працюють 3056 фахівців керуючих компаній.

Натомість у КМВА попереджують про мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця.