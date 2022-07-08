На Київщині накрили підприємство, що продавало косметику та побутову хімію російського виробництва

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура

На Київщині припинили діяльність підприємства, що спеціалізувалося на продажі косметичної продукції та побутової хімії російського виробництва.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури зараз розслідується кримінальне провадження за фактом фінансування тероризму (ч. 1 ст. 258-5 КК України).

"Фактичними виробниками товарів та власниками торгових марок є підприємства-резиденти РФ, - йдеться в повідомлення. - Кошти від продажу продукції спрямовувалися на користь резидентів РФ, які сплачували податки до бюджету країни-агресора ".

Під час санкціонованих обшуків на складах підприємства на Київщині та Тернопільщині виявили і вилучили майже 1,5 млн одиниць продукції орієнтовною вартістю 150 млн грн. Наразі вирішується питання про передачу вказаного майна в управління АРМА.

На Волині прокурори домоглися повернення у власність держави земель лісового фонду вартістю понад 40 мільйонів гривень

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