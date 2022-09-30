На Київщині оголосили підвищений рівень небезпеки через туман

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Увага! Вранці 30 вересня у Києві та Київській області туман, видимість 200-500 метрів", - йдеться у попередженні.

Як зазначається, оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

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