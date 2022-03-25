На Київщині окупанти знищили старовинну дерев’яну церкву

Про це повідомив боєць ДФТГ "Свобода" Віктор Загорулько, передає Espreso.TV.

"Дерев'яна старовинна церква в селі Лук'янівка, Бориспільського району знищена вчора ввечері рускімі, просто щоб помститися за звільнення села. Також на жаль знищено безладними обстрілами вчора і сьогодні багато приватних будинків селян. Добре що перед цим більша частина рускіх гостей в цьому селі відправилася в пекло, куди ні крадені газонокосарки, ні самовар не забереш", - написав Віктор Загорулько.





Довідково. Храм Вознесіння Господнього – пам'ятка української дерев'яної архітектури 2-ї половини XIX століття у Лук'янівці. 1758 року у селі було споруджено першу церкву. Упродовж 1879 року навпроти старої було зведено теперішню церкву. Стару церкву невдовзі було розібрано. Церкву було закрито 1930 року. 1941 року під час німецької окупації в церкві були відновлені богослужіння.

Нагадаємо, на Київщині ЗСУ звільнили Лук'янівку, знищили російський опорний пункт і 40 окупантів, - очільник тероборони Києва

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb