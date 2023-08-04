На Київщині повідомили про підозру поліцейському, якого звинувачують у зґвалтуванні 10-річної дитини
У Київській області повідомили про підозру 44-річному поліцейському, який нібито скоїв сексуальне насильство відносно дитини, яка приходила в гості до його пасербиці
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Зазначається, що 44-річний дільничний офіцер поліції вчинив насильницькі дії сексуального характеру відносно 10-річної дівчинки, яка приходила в гості до його пасербиці.
До цього, підозрюваний, за словами прокурорів, неодноразово залицявся до дівчинки та надсилав повідомлення на особистий телефон.
Повідомляється, що чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. Проводяться обшуки за місцем проживання й на роботі.
"Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на застосуванні до підозрюваного тримання під вартою без можливості внесення застави", - йдеться у повідомленні.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Прокуратура повідомила про підозру трьом російським військовим, які ґвалтували жінку під час тимчасової окупації Київської області.
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