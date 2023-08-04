Про це повідомляє Київська міська прокуратура.



Зазначається, що 44-річний дільничний офіцер поліції вчинив насильницькі дії сексуального характеру відносно 10-річної дівчинки, яка приходила в гості до його пасербиці.



До цього, підозрюваний, за словами прокурорів, неодноразово залицявся до дівчинки та надсилав повідомлення на особистий телефон.



Повідомляється, що чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. Проводяться обшуки за місцем проживання й на роботі.



"Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на застосуванні до підозрюваного тримання під вартою без можливості внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.