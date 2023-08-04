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На Київщині повідомили про підозру поліцейському, якого звинувачують у зґвалтуванні 10-річної дитини

4 серпня, 2023 п'ятниця
19:36
Кримінал Зґвалтування дитини

У Київській області повідомили про підозру 44-річному поліцейському, який нібито скоїв сексуальне насильство відносно дитини, яка приходила в гості до його пасербиці

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
 
Зазначається, що 44-річний дільничний офіцер поліції вчинив насильницькі дії сексуального характеру відносно 10-річної дівчинки, яка приходила в гості до його пасербиці.
 
До цього, підозрюваний, за словами прокурорів, неодноразово залицявся до дівчинки та надсилав повідомлення на особистий телефон.
 
Повідомляється, що чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. Проводяться обшуки за місцем проживання й на роботі. 
 
"Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на застосуванні до підозрюваного тримання під вартою без можливості внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Прокуратура повідомила про підозру трьом російським військовим, які ґвалтували жінку під час тимчасової окупації Київської області.

Україна
Київщина
зґвалтування
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