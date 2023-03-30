Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ідентифіковано та повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям ЗС РФ у порушенні законів та звичаїв війни", – пише пресслужба.

Встановлено, що підозрювані – військові 37 ОМСБр, військової частини 69647 (37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної Зірки бригади збройних сил Російської Федерації).

Підозрювані уродженці Бурятії, Читинської та Іркутської областей Росії.

У березні 2022 року зловмисники разом з іншими рашистами окупували один з населених пунктів Київської області. Росіяни залякували мирних жителів, шукали чоловіків та учасників АТО, постійно оглядали всі приміщення цивільних домівок.

Після 20 днів окупації військові РФ, серед яких і підозрювані, почали систематично вриватись на подвір’я приватного будинку, де проживали дві жінки та малолітня дівчинка. Робили це в групах по три особи у різному складі.

"Підозрювані, постійно демонструючи наявність зброї, беручи до уваги відсутність чоловіків в будинку, по черзі водили одну з жінок до гаражного приміщення, де ґвалтували. Інші в цей час залишались на вулиці з метою подолання можливого опору з боку її родичів та сусідів", – пояснюють в прокуратурі.

Відомо, один зі росіян за час тимчасової окупації населеного пункту Київщини вчинив насильницькі дії сексуального характеру один раз, другий вчиняв такі дії двічі, а третій – протягом тижня щодня.