Троє російських військових, які ґвалтували жительку Київщини під час тимчасової окупації, отримали підозри
Прокуратура повідомила про підозру трьом російським військовим, які ґвалтували жінку під час тимчасової окупації Київської області
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ідентифіковано та повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям ЗС РФ у порушенні законів та звичаїв війни", – пише пресслужба.
Встановлено, що підозрювані – військові 37 ОМСБр, військової частини 69647 (37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної Зірки бригади збройних сил Російської Федерації).
Підозрювані уродженці Бурятії, Читинської та Іркутської областей Росії.
У березні 2022 року зловмисники разом з іншими рашистами окупували один з населених пунктів Київської області. Росіяни залякували мирних жителів, шукали чоловіків та учасників АТО, постійно оглядали всі приміщення цивільних домівок.
Після 20 днів окупації військові РФ, серед яких і підозрювані, почали систематично вриватись на подвір’я приватного будинку, де проживали дві жінки та малолітня дівчинка. Робили це в групах по три особи у різному складі.
"Підозрювані, постійно демонструючи наявність зброї, беручи до уваги відсутність чоловіків в будинку, по черзі водили одну з жінок до гаражного приміщення, де ґвалтували. Інші в цей час залишались на вулиці з метою подолання можливого опору з боку її родичів та сусідів", – пояснюють в прокуратурі.
Відомо, один зі росіян за час тимчасової окупації населеного пункту Київщини вчинив насильницькі дії сексуального характеру один раз, другий вчиняв такі дії двічі, а третій – протягом тижня щодня.
- 28 лютого повідомили про підозру російському військовому, який ґвалтував жінку на Київщині, погрожуючи насиллям щодо її дитини.
- У грудні 2022 року повідомлялося, що на деокупованій Херсонщині було виявлено окремі катівні для дітей.
- Станом на 1 березня найбільшу кількість сексуальних злочинів із боку окупантів зафіксували в Херсоні та на Київщині. Жертвами ґвалтівників ставали не лише жінки, а й чоловіки та діти.
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