Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Троє російських військових, які ґвалтували жительку Київщини під час тимчасової окупації, отримали підозри

Троє російських військових, які ґвалтували жительку Київщини під час тимчасової окупації, отримали підозри

30 березня, 2023 четвер
17:22
Кримінал насилля ґвалтування жертва

Прокуратура повідомила про підозру трьом російським військовим, які ґвалтували жінку під час тимчасової окупації Київської області

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ідентифіковано та повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям ЗС РФ у порушенні законів та звичаїв війни", – пише пресслужба.

Встановлено, що підозрювані – військові 37 ОМСБр, військової частини 69647 (37-ї окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної Зірки бригади збройних сил Російської Федерації).

Підозрювані уродженці Бурятії, Читинської та Іркутської областей Росії.

У березні 2022 року зловмисники разом з іншими рашистами окупували один з населених пунктів Київської області. Росіяни залякували мирних жителів, шукали чоловіків та учасників АТО, постійно оглядали всі приміщення цивільних домівок.

Після 20 днів окупації військові РФ, серед яких і підозрювані, почали систематично вриватись на подвір’я приватного будинку, де проживали дві жінки та малолітня дівчинка. Робили це в групах по три особи у різному складі.

"Підозрювані, постійно демонструючи наявність зброї, беручи до уваги відсутність чоловіків в будинку, по черзі водили одну з жінок до гаражного приміщення, де ґвалтували. Інші в цей час залишались на вулиці з метою подолання можливого опору з боку її родичів та сусідів", – пояснюють в прокуратурі. 

Відомо, один зі росіян за час тимчасової окупації населеного пункту Київщини вчинив насильницькі дії сексуального характеру один раз, другий вчиняв такі дії двічі, а третій – протягом тижня щодня. 

  • 28 лютого повідомили про підозру російському військовому, який ґвалтував жінку на Київщині, погрожуючи насиллям щодо її дитини.
  • У грудні 2022 року повідомлялося, що на деокупованій Херсонщині було виявлено окремі катівні для дітей.
  • Станом на 1 березня найбільшу кількість сексуальних злочинів із боку окупантів зафіксували в Херсоні та на Київщині. Жертвами ґвалтівників ставали не лише жінки, а й чоловіки та діти.  
російська армія
Київщина
зґвалтування
окуповані території
окупанти
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Василь Ломаченко
29 березня, 2023 середа
Ломаченко зробив амбітну заяву перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу
мобілізація
29 березня, 2023 середа
У Верховній Раді розглядають можливість вручення повісток через месенджери
Андрій Лунін
29 березня, 2023 середа
Лунін прийняв остаточне рішення стосовно свого майбутнього в "Реалі", - Marca
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.44
    Купівля 37.44
    Продаж 38.3
  • EUR
    Купівля 40.3
    Продаж 41.18
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
30 березня
17:35
Фінляндія
Шпигунська система РФ у Фінляндії суттєво послабилася, - розвідка
17:33
Аерофлот
Офіс генпрокурора оголосив підозру керівнику Росавіації: сприяв транспортуванню армії РФ до кордонів України
17:27
У Німеччині відкрили перше закордонне представництво Українського інституту
17:16
ДПСУ
Прикордонники знищили дві групи вагнерівців під Бахмутом
17:13
Німеччина уряд
Німеччина розглядає можливість модернізації української ГТС для транспортування водню
17:04
Оновлено
Києво-Печерська лавра
УПЦ (МП) не покинула Лавру, Мінкульт звернувся до поліції через перешкоджання роботі комісії
16:57
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців
У РФ засуджений за вбивство зек-вагнерівець повернувся з війни в Україні та знову вбив людину
16:53
На фото: Квентін Тарантіно
Тарантіно розповів деталі про свій майбутній фільм "Кінокритик"
16:53
обмін полоненими
Україна домовляється про єдиний гумкоридор для повернення полонених за посередництва Туреччини, - посол Боднар
16:39
Україна готова забрати депортованих дітей-сиріт на кордоні РФ з будь-якою країною ЄС, – Верещук
16:34
Андрій Черняк
"Великий наступ" росіян виявився "пшиком", - представник ГУР Черняк
16:24
Крим- це Україна
Росіяни створюють ПВК в Криму, бо готуються до боїв на півострові, - ГУР
16:20
зелена енергія
У ЄС домовилися про значне збільшення частки "зеленої" енергії
16:09
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:02
OPINION
Якуб Логінов
Словаччина на порозі виборів
15:55
Від "Армії дронів" на фронт передали 300 безпілотників Mavic 3T
15:49
Оновлено
ФСБ
У Росії арештували кореспондента The Wall Street Journal за підозрою у шпигунстві
15:42
Енергоатом готується запустити повітряну ЛЕП, яка з'єднає українську та європейську енергосистеми
15:33
ЗСУ
У ЗСУ пояснили, чим зумовлено рішення призначати офіцерами бійців без військової освіти
15:29
опалення
У частині України завершують опалювальний сезон. Подробиці
15:16
Ексклюзив
Монах на Мерседесі працює на російські спецслужби, - офіцер батальйону "Свобода" НГУ Іллєнко
15:14
постачання газу
Німеччина оголосила, що газові сховища будуть заповнені до наступної зими без газу з Росії
15:08
Авдіївка
В Авдіївці немає жодної вцілілої будівлі, - голова МВА
15:02
Володимир Зеленський
В Україні мінами та снарядами забруднено площу завбільшки з дві Австрії, - Зеленський
14:55
Федір Веніславський
У Раді працюють над законопроєктом щодо створення реєстру ухилянтів: подробиці
14:47
Швейцарія
У Швейцарії засудили 4 банкірів, які допомагали переказувати кошти близькому другу Путіна
14:38
Оновлено
відключення електроенергії
Названо області України, в яких 30 березня можливі відключення електроенергії
14:34
У Нью-Йорку відкриють міжнародну виставку "Україна. Розп'яття. Трибунал"
14:29
митрополити Павло та Онуфрій
Геть фарисеїв! Як Зеленському вигнати Павла та Онуфрія із церков назавжди
14:28
Мая Санду
Санду заявила, що Росія хоче використати Молдову проти України
14:25
Суд у Франції відмовив у екстрадиції Костянтина Жеваго в Україну
14:23
Ексклюзив
карта бойових дій_2903
Для російських військ наш Бахмутський гарнізон як кістка у горлі, що не дає їм просуватися на північний захід, - військовий експерт Світан
14:07
OPINION
Юрій Богданов
Кому й навіщо знадобився Дубінський?
14:05
Оновлено
Австрійські депутати проросійської ультраправої партії вийшли із зали під час відеозвернення Зеленського
14:05
окупанти Маріуполь
Cенат Польщі ухвалив резолюцію, якою засудив незаконну депортацію українських дітей до РФ
14:00
Укрпошта
Укрпошта та Пошта Естонії співпрацюватимуть та знизять тарифи на послуги
13:59
Райффайзенбанк планує продати бізнес у РФ або відокремитися від нього
13:58
ПВК Вагнер
Вагнерівці у Бахмуті облаштували базу у підземеллі заводу шампанських вин
13:56
ЗРК С-300 РФ
РФ могла завезти у Білорусь нову партію ракет, - Беларускі Гаюн
13:46
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Роль Китаю у війні РФ проти України має важливе значення для відносин з ЄС, - голова Єврокомісії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV