На Київщині пролунали вибухи: спрацювала ППО
У двох північних областях оголошено повітряну тривогу, на Київщині чутно вибухи, працює ППО
Про це повідомили в Київській ОВА.
"Жителі Київщини! У регіоні підвищена небезпека. Працює ППО! Перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу", - йдеться у повідомленні.
Близько 01:30 почала з'являтись небезпека з південного сходу. Червоним стало все Лівобережжя та Одещина.
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