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Оновлено

На Київщині пролунали вибухи: спрацювала ППО

6 червня, 2023 вiвторок
01:37
Війна з Росією Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО

У двох північних областях оголошено повітряну тривогу, на Київщині чутно вибухи, працює ППО

Про це повідомили в Київській ОВА.

"Жителі Київщини! У регіоні підвищена небезпека. Працює ППО! Перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу", - йдеться у повідомленні.

Близько 01:30 почала з'являтись небезпека з південного сходу. Червоним стало все Лівобережжя та Одещина.

ППО
Київщина
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