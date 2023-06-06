На Київщині пролунали вибухи: спрацювала ППО

Про це повідомили в Київській ОВА.

"Жителі Київщини! У регіоні підвищена небезпека. Працює ППО! Перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу", - йдеться у повідомленні.

Близько 01:30 почала з'являтись небезпека з південного сходу. Червоним стало все Лівобережжя та Одещина.