На Київщині сталася масштабна пожежа на підприємстві: до гасіння залучали 8 одиниць спецтехніки
У місті Узин на Київщині на підприємстві сталася пожежа площею 400 м²
Про це передає пресслужба ДСНС.
“14 липня о 08:31 у м. Узин на території ТОВ “Хутровик” на даху двоповерхової адміністративно-складської будівлі (15х50 м) виникла пожежа на площі близько 400 м²”, - йдеться в повідомленні.
О 09:58 пожежу на площі 400 мкв. локалізовано, а о 11:25 ліквідовано.
Як зазначається, жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучали 30 осіб та 8 од. техніки ДСНС.
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