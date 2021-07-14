На Київщині сталася масштабна пожежа на підприємстві: до гасіння залучали 8 одиниць спецтехніки

Про це передає пресслужба ДСНС.

“14 липня о 08:31 у м. Узин на території ТОВ “Хутровик” на даху двоповерхової адміністративно-складської будівлі (15х50 м) виникла пожежа на площі близько 400 м²”, - йдеться в повідомленні.

О 09:58 пожежу на площі 400 мкв. локалізовано, а о 11:25 ліквідовано.

Як зазначається, жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучали 30 осіб та 8 од. техніки ДСНС.

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