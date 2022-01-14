На Київщині вантажівка протаранила легковик і в'їхала в будинок: госпіталізовано літнього "Діда Мороза"

Про це повідомляє пресслужба поліції області.



Відомо, що внаслідок події водій легковика отримав травми.



Щоб дістати постраждалого чоловіка з автомобіля, на місце події викликали рятувальників (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).



"Близько 6:00 на вулиці Сквирське шосе в Білій Церкві 46-річний водій вантажного автомобіля Mercedes, який працює на будівництві, зіткнувся зі Skoda. Після цього вантажівка зламала паркан і в'їхала в приватний будинок. Внаслідок аварії 61-річний водій легковика, який сидів за кермом авто у костюмі Діда Мороза, був заблокований в машині", – зазначили в поліції.

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