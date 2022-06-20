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На Київщині відкрилася друга зміна табору для дітей, які постраждали від війни

20 червня, 2022 понедiлок
14:22
Суспільство дитячий табір, діти, відпочинок

У селі Семиполки Київської області запрацювала друга зміна табору 7fields для постраждалих від російської агресії дітей

Про це розповіла кореспондентка Еспресо Тетяна Літвінова, яка побувала там.

Відпочити у таборі зможуть діти, яким вдалося виїхати з Маріуполя, Харкова, Бахмута, Сєверодонецька, Слов'янська, Рубіжного та Кремінної. У 7fields з ними щодня працюватимуть психологи, також передбачена насичена розважальна програма.

Упродовж літа там зможуть відпочити 300 дітей віком від 7 до 15 років. Відпочинок для них буде безкоштовним. Організатори табору залучають для цього міжнародних партнерів та меценатів - приватних осіб.

Фото: Еспресо, Тетяна Літвінова

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Новини
діти
відпочинок
психологічна допомога
реабілітація
російська військова агресія
дитячий табір
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