На Київщині відкрилася друга зміна табору для дітей, які постраждали від війни

Про це розповіла кореспондентка Еспресо Тетяна Літвінова, яка побувала там.

Відпочити у таборі зможуть діти, яким вдалося виїхати з Маріуполя, Харкова, Бахмута, Сєверодонецька, Слов'янська, Рубіжного та Кремінної. У 7fields з ними щодня працюватимуть психологи, також передбачена насичена розважальна програма.

Упродовж літа там зможуть відпочити 300 дітей віком від 7 до 15 років. Відпочинок для них буде безкоштовним. Організатори табору залучають для цього міжнародних партнерів та меценатів - приватних осіб.

Фото: Еспресо, Тетяна Літвінова

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