На Київщині відновили рух міжміських автобусів на 220 маршрутах

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Телеграм.



"На Київщині приміські та міжміські автобуси вже почали курсувати на 220 маршрутах. Для цього задіяно близько 250 транспортних засобів", – написав він.



Зараз тривають роботи над відновленням автобусного сполучення там, де через бойові дії зруйнованими залишаються дороги та переправи. Однак найближчим часом мережа міжміського автобусного транспорту розширииться.



"Найближчим часом прогнозуємо відновлення до 300 автобусних маршрутів і збільшення рухомого складу до 400 одиниць", – вказав Павлюк.

Нагадаємо, у Києві станом на 7 квітня на 11 маршрутах до роботи повернулися приватні перевізники.



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