На Київщині відновлять вечірнє освітлення
Київська обласна державна адміністрація розпорядилася поновити освітлення вулиць
Таку інформацію сьогодні, 19 лютого 2023 року, розповсюдила Бучанська міська рада.
"Це відбудеться за дорученням Київської обласної державної адміністрації. У розпорядженні вказано відновити вуличне освітлення населених пунктів Київської області у вечірній час", - зазначає адміністрація Бучі.
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При цьому наводиться документ за підписом тимчасового очільника Київської ОДА Дмитра Назаренка, в якому той наказує забезпечити "вуличне освітлення населених пунктів області з 18 до 21 години".
Термін виконання - 23 лютого.
- Вуличне освітлення зникло на Київщині під час боїв з російськими загарбниками в лютому-березі 2022 року.
- Відновити його раніше заважали ворожі удари по електроенергетичній системі України.
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