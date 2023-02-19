На Київщині відновлять вечірнє освітлення

Таку інформацію сьогодні, 19 лютого 2023 року, розповсюдила Бучанська міська рада.

"Це відбудеться за дорученням Київської обласної державної адміністрації. У розпорядженні вказано відновити вуличне освітлення населених пунктів Київської області у вечірній час", - зазначає адміністрація Бучі.

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При цьому наводиться документ за підписом тимчасового очільника Київської ОДА Дмитра Назаренка, в якому той наказує забезпечити "вуличне освітлення населених пунктів області з 18 до 21 години".

Термін виконання - 23 лютого.