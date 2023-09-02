На Київщині втопився 4-річний хлопчик
У суботу, 2 вересня, трагічний випадок стався у Білогородці Київської області
Про це повідомляє поліція Київської області.
Близько 17:30 суботи до поліції надійшло повідомлення від батьків про зникнення 4-річного сина. Для пошуків хлопчика були залучені понад 110 людей, службові собаки та дрони.
Проте, на жаль, 4-річний хлопчик загинув. Поліція Київщини проводить перевірку всіх обставин інциденту. Відомо, що дитина втопилася.
"Шановні батьки! Не залишайте без нагляду малолітніх дітей! У разі зникнення дитини, відразу телефонуйте на "102"!", - наголошують у поліції.
- 15 липня 9-річний хлопчик втопився у річці Рось на Київщині.
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