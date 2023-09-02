На Київщині втопився 4-річний хлопчик

Про це повідомляє поліція Київської області.

Близько 17:30 суботи до поліції надійшло повідомлення від батьків про зникнення 4-річного сина. Для пошуків хлопчика були залучені понад 110 людей, службові собаки та дрони.

Проте, на жаль, 4-річний хлопчик загинув. Поліція Київщини проводить перевірку всіх обставин інциденту. Відомо, що дитина втопилася.

"Шановні батьки! Не залишайте без нагляду малолітніх дітей! У разі зникнення дитини, відразу телефонуйте на "102"!", - наголошують у поліції.