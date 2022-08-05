Про це інформує в фейсбуці Національна гвардія України.

Водолази Нацгвардії обстежують та розміновують водойми на Київщині, де були активні бойові дії.

За час повномасштабного вторгнення спеціалісти обстежили 93,5 квадратних кілометрів річок, зокрема Дніпро, Ірпінь та київського водосховища.

З водойм витягнули два вертольоти, дві бойові броньовані машини, три БМП, шість бойових машин десанту та 21 протитанкову міну.