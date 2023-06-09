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На Київщині заборонили всі розважальні заходи після 21:00

9 червня, 2023 п'ятниця
16:03
Суспільство комендантська година

На засіданні оперативного штабу КОВА запровадили нові обмеження. Відтепер всі розважальні заходи мають закінчуватись не пізніше 21:00

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"На засіданні оперативного штабу КОВА ухвалили рішення про часові обмеження. Відтак на Київщині всі розважальні заходи мають закінчувати свою роботу не пізніше 21:00", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що на період комендантської години, з 00:00 до 5:00, усі розважальні заклади без винятку повинні припиняти свою роботу.

"За порушення комендантської години законом передбачена відповідальність. Обмеження не були скасовані і триватимуть до завершення дії правового режиму воєнного стану", - зазначили в адміністрації.

Повідомляється, що перевірки щодо дотримання норм у регіоні будуть проводитися регулярно із залученням працівників поліції.

У четвер, 8 червня, стало відомо, що у Бучанському районі всі розважальні заходи мають закінчуватись до 21:00.

  • З 26 березня у Києві змінився час комендантської години. Начальник Київської військової адміністрації Сергій Попко підписав указ про зміну комендантської години у столиці. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.
Україна
Київщина
комендантська година
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