На Київщині заборонили всі розважальні заходи після 21:00
На засіданні оперативного штабу КОВА запровадили нові обмеження. Відтепер всі розважальні заходи мають закінчуватись не пізніше 21:00
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
"На засіданні оперативного штабу КОВА ухвалили рішення про часові обмеження. Відтак на Київщині всі розважальні заходи мають закінчувати свою роботу не пізніше 21:00", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що на період комендантської години, з 00:00 до 5:00, усі розважальні заклади без винятку повинні припиняти свою роботу.
"За порушення комендантської години законом передбачена відповідальність. Обмеження не були скасовані і триватимуть до завершення дії правового режиму воєнного стану", - зазначили в адміністрації.
Повідомляється, що перевірки щодо дотримання норм у регіоні будуть проводитися регулярно із залученням працівників поліції.
У четвер, 8 червня, стало відомо, що у Бучанському районі всі розважальні заходи мають закінчуватись до 21:00.
- З 26 березня у Києві змінився час комендантської години. Начальник Київської військової адміністрації Сергій Попко підписав указ про зміну комендантської години у столиці. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.
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