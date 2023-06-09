На Київщині заборонили всі розважальні заходи після 21:00

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"На засіданні оперативного штабу КОВА ухвалили рішення про часові обмеження. Відтак на Київщині всі розважальні заходи мають закінчувати свою роботу не пізніше 21:00", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що на період комендантської години, з 00:00 до 5:00, усі розважальні заклади без винятку повинні припиняти свою роботу.

"За порушення комендантської години законом передбачена відповідальність. Обмеження не були скасовані і триватимуть до завершення дії правового режиму воєнного стану", - зазначили в адміністрації.

Повідомляється, що перевірки щодо дотримання норм у регіоні будуть проводитися регулярно із залученням працівників поліції.

У четвер, 8 червня, стало відомо, що у Бучанському районі всі розважальні заходи мають закінчуватись до 21:00.