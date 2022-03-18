На Київщині запровадили комендантську годину з 20:00 18 березня до 7:00 19 березня

Про це йдеться на сайті Київської ОВА.



Комендантська година триватиме з 20:00 18 березня до 7:00 19 березня по всій Київській області.



У цей час людям без спецперепусток і посвідчень особи заборонено пересуватися вулицями транспортом або пішки та перебувати у громадських місцях.



"Оборона Київщини триває. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Такі заходи вимушені. У першу чергу, вони направлені на безпеку мешканців регіону", - наголосив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb