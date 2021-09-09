На Київщині зіткнулися автобус та автівка з хасидами, є загиблий
У Київській області на трасі Київ-Одеса сталась смертельна ДТП за участю паломників
Про це передає пресслужба МВС.
"Сьогодні, о 4:00 годині, до Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці виявили на 109 км траси Київ-Одеса, поблизу села Чупира, автомобіль Mercedes Sprinter, яким керував 37-річний водій. Відомо, що він перевозив 13 пасажирів - паломників-хасидів із міста Умань до аеропорту "Бориспіль".
За попередньою інформацією, водій авто рухався в правій смузі з реверсним рухом і різко отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу.
Так, у результаті цього він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення, однак виконуючи маневр правою стороною зіткнуся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги в поле.
У результаті ДТП один пасажир, 45-річний іноземець, який знаходився у мікроавтобусі, загинув. Всі інші пасажири тілесних ушкоджень не отримали.
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