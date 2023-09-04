Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура На Київщині знайшли унікальні камені віком 407 млн років з відбитками вимерлої панцирної риби

На Київщині знайшли унікальні камені віком 407 млн років з відбитками вимерлої панцирної риби

4 вересня, 2023 понедiлок
11:09
Культура На Київщині знайшли камені віком 407 млн років

Працівники Київської митниці вилучили древні камені віком 407 мільйонів років з відбитками вимерлої панцирної риби. Їх намагалися відправити з України до США

Про це інформує Державна митна служба України.

Зазначається, що митники виявили у відправленні з Києва чотири камені. Вони запідозрили, що знахідки можуть мати давнє походження, тому скерували їх до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи.

Як визначили експерти, камені є плитками відомого древнього червоного пісковика з відбитками вимерлої панцирної риби. Так, на двох зразках є відбитки одного панцира риби виду Stentiopelta pustulata.

На Київщині знайшли камені віком 407 млн років

Фото: Державна митна служба України

Також третій зразок є фрагментом давньої панцирної риби, вид якої наразі ще визначається. Четвертий камінчик є просто уламком одного зі зразків.

Каміння знайшли на Поділлі, басейн річки Дністер. Фахівці музею визначили, що всі зразки є оригінальними відбитками фосилій з двох боків. Їхній геологічний вік становить близько 407 млн років.

На Київщині знайшли камені віком 407 млн років

Фото: Державна митна служба України

"Усі вони мають культурну та наукову цінність як геологічна спадщина. Окрім того, експерти рекомендують внести зразки до Державного реєстру національного культурного надбання, а також до Музейного фонду України", - додають у митній службі..

Там наголошують, що згідно з чинним законодавством України на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було.

На Київщині знайшли камені віком 407 млн років

Фото: Державна митна служба України

Стосовно громадянина, який відправляв рідкісні скам’янілості за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Палеонтологічні цінності вилучили.

  • Напередодні у Пересопниці на Рівненщині археологи знайшли унікальну амфору, яка належить до городоцько-здовбицької культури.
Кримінал
митниця
Київщина
Читайте також:
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
3 вересня, 2023 неділя
Українські військові знищили російський спостережний комплекс "Аванпост"
На фото: Льотчик російського гелікоптера Мі-8
3 вересня, 2023 неділя
Російський пілот, який приземлив ворожий гелікоптер в Україні, розповів про деталі спецоперації
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Автор Антін Борковський
3 вересня, 2023 неділя
Путін приречений сподіватися на ескалацію у війні, - професор Орєшкін
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.33
    Купівля 37.33
    Продаж 38.06
  • EUR
    Купівля 40.46
    Продаж 41.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
4 вересня
11:48
Україна-Польща
Польща почала видавати Україні чоловіків, які втекли від мобілізації
11:48
пшениця зерно
Єгипет закупив майже пів мільйона тонн пшениці з РФ за приватною угодою, – Reuters
11:47
Оновлено
Збиті російські безпілотники
Україна заявила про падіння російських дронів в Румунії, Бухарест вважає, що прямої загрози не було
11:43
Пресреліз
Оголосили збір на позашкільну освіту для дітей загиблих героїв: ГО "Мрія дітей України" та Приватбанк запустили проєкт "Свої діти"
11:40
Анонс
Київський Безпековий Форум
Київський Безпековий Форум проведе подію за участю екс-очільника ЦРУ 
11:35
Ексклюзив
ЗСУ наступ
"Є оптимізм щодо просування ЗСУ": генерал-лейтенант Романенко про перспективи на півдні
11:33
Новини компаній
Як захистити себе від шахрайських схем: користувачам мобільного зв’язку дали кілька порад
11:26
відключення електроенергії
На Сумщині під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків: є поранені
11:26
Російському військовому, який ґвалтував дівчат на Херсонщині, оголосили підозру
Погрожував зброєю і ґвалтував дівчат на Херсонщині: військовому з РФ оголосили підозру
11:14
Вчені
Вчені знайшли речовину, яка може побороти звикання людей до антибіотиків
11:02
На фото Сергій Жадан
Книжки й прапори з підписом Залужного: на презентаціях Жадана проведуть благодійний аукціон для ЗСУ
10:52
Рустем Умєров
Голова Фонду держмайна Рустем Умєров подав до Ради заяву про звільнення
10:39
Оновлено
Олексій Резніков
Міністр оборони Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку
10:33
Ракетоносій "калібрів"
Росія завела ракетоносій у Чорному морі до пункту базування
10:31
Олаф Шольц
"Це невідповідально": у Бундестазі заявили, що Шольц - єдиний, хто блокує поставки Taurus Україні
10:30
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Штурмовики, артилерія та удари по тилах: Згурець назвав компоненти для змін на фронті
10:26
Нідерланди
Нідерланди нададуть гранти компаніям, які планують долучитися до відновлення України
10:23
СБУ затримала пособника окупантів, який шпигував за ЗСУ на Сумщині
10:20
сказ, собака
Вчені виявили, що собаки більш чутливі до жіночих голосів
10:04
російські автомобільні номери
Попри заклик Путіна пересісти на вітчизняні автівки, держструктури РФ закупили іномарок на 1,5 млрд рублів
10:00
OPINION
Олексій Голобуцький
В неділю у Львові відбувся півмаратон
09:45
кібератака
Розвідка Британії застерегла про загрозу для android-смартфонів українських військових
09:44
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 4 вересня: ціни на долар, євро, злотий
09:26
Потяг
Потяг Одеса - Дніпро затримується "через нештатну ситуацію"
09:15
Ексклюзив
Маріуполь
"Ми ставимось до того геть позитивно": Андрющенко про "вибори" в Маріуполі
09:10
Оновлено
на фото пожежа на місці влучання дрона на Одещині 4 вересня
Росія атакувала південь Одещини: 17 дронів збила ППО, кілька впали в Румунії
09:00
замінування
У Києві повідомили про замінування усіх шкіл і коледжів
08:50
На фото: система ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 23 із 32 "шахедів"
08:47
ЗСУ
Сили оборони на Бахмутському напрямку за тиждень звільнили ще 3 кв. км
08:39
CBS: США мають намір передати Україні $1 млрд підсанкційних російських активів
08:18
OPINION
Микола Княжицький
Рефлексії про російського і українського олігархів
08:06
БПЛА
Росіяни вранці атакували інфраструктуру Дніпропетровщини: ППО знищила 6 ворожих дронів
08:05
Ексклюзив
на фото наслідки обстрілу Авдіївки
Минулий тиждень був "рекордним": начальник Авдіївської МВА про евакуацію з міста
08:02
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
З другої спроби таки заміна міністра оборони
07:55
Інфографіка
ЗСУ
Армія РФ за добу війни в Україні втратила корабель, 4 танки і 460 військових
07:50
вибори до Держдуми
Під час псевдовиборів окупанти прискорюють "мобілізацію" на ТОТ - Центр нацспротиву
07:36
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
Байден розчарований тим, що Сі Цзіньпін не відвідає саміт G20 в Індії
07:15
ЗСУ, міномет, міна
ISW: Українські війська просунулися під Бахмутом і на Запоріжжі
06:32
росія, Китай
FT: Китайські банки надають РФ мільярдні позики на тлі західних санкцій
05:57
Міноборони РФ
​​​​​​​Міноборони РФ повідомило про начебто два збиті українські безпілотники
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV