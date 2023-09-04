На Київщині знайшли унікальні камені віком 407 млн років з відбитками вимерлої панцирної риби

Про це інформує Державна митна служба України.

Зазначається, що митники виявили у відправленні з Києва чотири камені. Вони запідозрили, що знахідки можуть мати давнє походження, тому скерували їх до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи.

Як визначили експерти, камені є плитками відомого древнього червоного пісковика з відбитками вимерлої панцирної риби. Так, на двох зразках є відбитки одного панцира риби виду Stentiopelta pustulata.

Фото: Державна митна служба України

Також третій зразок є фрагментом давньої панцирної риби, вид якої наразі ще визначається. Четвертий камінчик є просто уламком одного зі зразків.

Каміння знайшли на Поділлі, басейн річки Дністер. Фахівці музею визначили, що всі зразки є оригінальними відбитками фосилій з двох боків. Їхній геологічний вік становить близько 407 млн років.

Фото: Державна митна служба України

"Усі вони мають культурну та наукову цінність як геологічна спадщина. Окрім того, експерти рекомендують внести зразки до Державного реєстру національного культурного надбання, а також до Музейного фонду України", - додають у митній службі..

Там наголошують, що згідно з чинним законодавством України на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було.

Фото: Державна митна служба України

Стосовно громадянина, який відправляв рідкісні скам’янілості за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Палеонтологічні цінності вилучили.