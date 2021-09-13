На Київщину насувається гроза
У Київській області до кінця доби 13 вересня очікується негода
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
У Київській області оголошено штормове попередження.
"У найближчу годину і до кінця доби 13 вересня гроза", - йдеться в повідомленні.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
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