На Київщину насувається гроза

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У Київській області оголошено штормове попередження.

"У найближчу годину і до кінця доби 13 вересня гроза", - йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

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