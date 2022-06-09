На київських вокзалах пасажирам доведеться проходити крізь металошукачі

Про це повідомила Укрзалізниця.

"На вокзалі встановлено комплексну систему огляду для підвищення безпеки пасажирів, яка містить 2 стаціонарні металошукачі ("рамка"), 4 рентгенотелевізійні інтроскопи, ручні металодетектори, мобільну рентгенотелевізійну установку", - сказано у повідомленні.

Сьогодні, 9 червня, про оновлену систему безпеки на вокзалах столиці докладніше розкажуть перший заступник міністра інфраструктури України Василь Шкураков, голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, член правління УЗ Олександр Перцовський та генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський.

7 червня Укрзалізниця призначила нові приміські поїзди Чернігів — Славутич та Запоріжжя — Дніпро

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