На компроміс із Росією щодо вступу України до НАТО не підемо ніколи, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс захищатиме права союзників, і кожна країна, зокрема Україна, повинна сама приймати рішення про вступ у блок
Про це генсек НАТО сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Ми ніколи не підемо на компроміс щодо нашого права захищати своїх союзників і права всіх країн Європи, в тому числі України, вибирати свій шлях", - заявив Столтенберг.
Генсек НАТО зазначив, що усі союзники Альянсу стурбовані тим, що військове нарощування російських збройних сил на українському кордоні продовжується. Також спостерігається агресивна риторика з боку РФ. Однак він наголосив, що усі союзники готові до дипломатичного шляху вирішення конфлікту, і зокрема до переговорів.
"Ми готові до діалогу з Росією, я маю намір закликати до проведення зустрічі Ради Росія-НАТО якомога швидше в новому році", - сказав Столтенберг.
Генсек НАТО наголосив, що у разі нападу на Україну, Росія отримає серйозні наслідки.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
- Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.
- 15 грудня Столтенберг заявив, що Росія не має права диктувати Україні та Грузії вибір щодо вступу до НАТО.
- 21 грудня Путін заявив, що вважає розширення НАТО "наслідком ейфорії після перемоги у холодній війні" та пригрозив військово-технічними заходами у разі розширення Альянсу на схід.
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