На компроміс із Росією щодо вступу України до НАТО не підемо ніколи, - Столтенберг

Про це генсек НАТО сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Ми ніколи не підемо на компроміс щодо нашого права захищати своїх союзників і права всіх країн Європи, в тому числі України, вибирати свій шлях", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що усі союзники Альянсу стурбовані тим, що військове нарощування російських збройних сил на українському кордоні продовжується. Також спостерігається агресивна риторика з боку РФ. Однак він наголосив, що усі союзники готові до дипломатичного шляху вирішення конфлікту, і зокрема до переговорів.

"Ми готові до діалогу з Росією, я маю намір закликати до проведення зустрічі Ради Росія-НАТО якомога швидше в новому році", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що у разі нападу на Україну, Росія отримає серйозні наслідки.

