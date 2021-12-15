Росія не має права диктувати Україні та Грузії вибір щодо вступу до альянсу, - генсек НАТО

Про це він заявив 15 грудня на спільній пресконференції із прем'єром Грузії Іраклієм Гарібашвілі в Брюсселі.



"Грузія та Україна мають право як суверенні держави обирати своїх союзників. Росія не має права диктувати їм цей вибір", - підкреслив генсек НАТО.



Столтенберг заявив, що НАТО продовжить надавати Грузії та Україні політичну та практичну допомогу.



Він також додав, що "НАТО продовжить проводити спільні навчання з Грузією, надавати підтримку на морі, вести обмін інформацією та підтримувати процес реформ".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.

Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.

У МЗС Грузії назвали неприйнятною заяву Росії про неприпустимість розширення НАТО на схід.