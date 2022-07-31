Про це повідомило видання "Крим. Реалії".

Як йдеться у повідомленні, Кіркоров провів два концерти у тимчасово окупованих Феодосії та Ялті. Він з липня відкрито підтримує російську військову агресію проти України.

"Російський артист Філіп Кіркоров у розпал повномасштабного вторгнення Росії в Україну відвідав в анексованому Криму військових своєї країни та дав два концерти. Цією поїздкою артист окреслив свою позицію щодо російської військової агресії, про що раніше мовчав", - пише "Крим. Реалії".

Кіркоров відвідав поранених під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну російських військових у Феодосії, в інтерв'ю кримським журналістам він назвав окупантів "доблесними воїнами, подвиг яких неоціненний".

Також під бурхливі оплески залу на концерті у Феодосії Кіркоров подякував військовим Росії за участь у війні проти України.

"Я дуже радий привітати тих хлопців, які відстоювали нашу країну, нашу батьківщину на бойових позиціях, поки ми співали, веселилися. Сьогодні вони проходять реабілітацію у Криму. Я вітаю наших солдатів, наших героїв. Дякую вам, хлопці!", - сказав він.

Як повідомляє "Крим. Реалії", Кіркоров дав ще один концерт у Ялті, де зі сцени він з ностальгією згадував СРСР і розповідав про несправедливий розвал Союзу.

"Я вперше виступив у цій залі 1988 року на конкурсі "Кримські зорі". Тоді була інша країна. Нас було багато, ми були могутньою державою. Ми і сьогодні залишаємося потужною державою. Колись нас розділили несправедливо на кілька частин, але суті не забрали. Все одно навіть ті, хто живе там (за межами Росії, - ред.) і розмовляє російською – наше єдине ціле. І не лише ті, хто були нашою країною. У всьому світі нас дуже багато і нас об'єднує одне – велика любов до своєї країни, до свого дому", - сказав російський артист.

Раніше повідомлялося, що Філіп Кіркоров наприкінці липня виступить на концерті в окупованому Криму перед пораненими російськими загарбниками.

22 квітня 2022 року Естонія на 5 років ввела заборону на в’їзд російському співаку Філіпу Кіркорову.

Станом на 9 травня, влада Латвії заборонила в'їзд у країну російському співаку Філіпу Кіркорову та ще ряду артистів.

19 червня поліція Кишинева не дала Кіркорову виступити з концертом на проросійському мітингу.

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