На кордоні з Білоруссю Польща почала встановлювати електронні системи спостереження
Роботи зі спорудження "стіни" на польсько-білоруському кордоні практично завершені
Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.
НА кордоні Польщі та Білорусі поляки практично завершили зведення загородження, яке має висоту 5 метрів. Раніше повідомлялося, що стіна матиме довжину 187 км, а вартість робіт перевищить 1,5 млрд злотих (355 млн доларів США). Завершити роботи планували до кінця червня.
"Праця над зведенням фізичного кордону добігає кінця, -- йдеться в повідомленні. – Тепер почалося встановлення елетронного кордону. Утім у загородженні є 24 отвори для великих звірів, 140 отворів – для малих, а також водопропускні труби".
- Польські прикордонники продемонстрували відео захисних споруд на кордоні з Білоруссю.
- У жовтні 2021 року пем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що стіна на кордоні з Білоруссю зводиться, аби захиститися від міграційного шантажу режимів Лукашенка та Путіна.
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