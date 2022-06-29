На кордоні з Білоруссю Польща почала встановлювати  електронні системи спостереження

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

НА кордоні Польщі та Білорусі поляки практично завершили зведення загородження, яке має висоту 5 метрів. Раніше повідомлялося, що стіна матиме довжину 187 км, а вартість робіт перевищить 1,5 млрд злотих (355 млн доларів США). Завершити роботи планували до кінця червня.

"Праця над зведенням фізичного кордону добігає кінця, -- йдеться в повідомленні. – Тепер почалося встановлення елетронного кордону. Утім у загородженні є 24 отвори для великих звірів, 140 отворів – для малих, а також водопропускні труби".

Польські прикордонники продемонстрували відео захисних споруд на кордоні з Білоруссю.

У жовтні 2021 року пем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що стіна на кордоні з Білоруссю зводиться, аби захиститися від міграційного шантажу режимів Лукашенка та Путіна.

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