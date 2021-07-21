На кордоні з Молдовою 15 українців показали фейковий ПЛР-тест: їм дозволили продовжити подорож

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на повідомлення прикордонної поліції, передає "Європейська правда".



Подія трапилась 20 липня на пункті пропуску Крива-Мамалига.



Українці прибули рейсовим автобусом і показали прикордонникам довідки про негативний тест. У прикордонників з’явились сумніви щодо справжньості документів. Після дзвінка в лабораторію, де нібито здавали тести, встановили, що ці люди не приходили туди на аналіз.

У підсумку прикордонники дозволили українцям продовжити подорож, але із зобов’язанням відбути двотижневу самоізоляцію.

У Молдові з 19 липня почали діяти останні зміни правил в’їзду. Усі туристи мають надати або негативний результат тесту, зробленого не раніше 72 годин до подорожі, або пройти самоізоляцію. Це правило не поширюється на вакцинованих, якщо від завершення курсу минуло більше 14 днів і людина може підтвердити це відповідним документом. Винятки передбачені і для низки категорій мандрівників.

У разі в’їзду з країн, які Молдова визначила червоною зоною, 14-денна самоізоляція обов’язкова - крім вакцинованих людей без симптомів хвороби, дітей віком до 6 років, дітей віком 6-18 років з негативним тестом, а також людей, які перехворіли не раніше останніх 90 днів і можуть це підтвердити.

Тест і самоізоляцію не вимагають також від транзитних мандрівників.