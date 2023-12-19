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На кордоні з Польщею у чергах на трьох КПП стоять понад 3,3 тис. фур

19 грудня, 2023 вiвторок
16:45
Економіка Новини Західної України

У чергах на трьох контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Польщею на вʼїзд в Україну очікують понад 3,3 тисячі вантажівок

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"За інформацією польських прикордонників у чергах стоять понад 3,3 тисячі вантажівок: Шегині – 1000, Рава-Руська – 350, Краківець – 550, Ягодин - 1400 вантажних транспортних засобів", - зазначив Демченко.

У напрямку пункту пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною в бік України очікує проїзду 565 вантажівок. Речник нагадав, що наразі тимчасово припинилося блокування руху вантажних транспортних засобів, які прямують з України.

У е-черзі на виїзд з України станом на ранок було зареєстровано 770 вантажівок.

На кордоні з Угорщиною в бік України на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 220 вантажівок. А на кордоні з Румунією в бік України на напрямку пункту пропуску "Порубне" очікувало проїзду 950 вантажівок.

Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. 

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок.

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща заявили, що готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечні вантажі.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністерка зустрілася з протестувальниками та запропонувала їм компромісне розв'язання питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів. 

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак ввечері того ж дня протестувальники фурою перекрили розблокований перехід.

Єврокомісія закликала розблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Польщею.

18 грудня польські перевізники відновили блокування на кордоні у ПП "Дорогуськ – Ягодин".

Україна
Польща
Блокування кордону
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