На Кримському мості з'явилися стовпи диму, російська пропаганда заявляє про навчання
1 липня над Кримським мостом з'явився густий дим. Окупаційна влада стверджує, що то ДПТ і навчання
Про це інформують росЗМІ.
Поблизу Кримського мосту, який з'єднує окупований півострів і Росію, з'явилися стовпи диму.
Проїзд на мості у бік Новоросійська тимчасово заборонений.
Псевдоголова Криму Сергій Аксьонов запевнив, що правоохоронні органи проводять навчання. Також у цей час на мості сталася аварія.
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