Про це інформують росЗМІ.

Поблизу Кримського мосту, який з'єднує окупований півострів і Росію, з'явилися стовпи диму.

Проїзд на мості у бік Новоросійська тимчасово заборонений.

Псевдоголова Криму Сергій Аксьонов запевнив, що правоохоронні органи проводять навчання. Також у цей час на мості сталася аварія.

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