На Криворіжчині окупанти обстріляли із реактивних систем залпового вогню та артилерії населені пункти, палають приватні будинки, - Вілкул

Про це повідомляє мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.



За його словами, вночі 19 квітня росіяни масово розстріляли із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району.



Зокрема постраждали містечка Зеленодольск, Марʼянське та Велика Костромка.



Стало відомо про руйнації приватних будинків та багатоквартирних комплексів. За попередніми даними, обійшлося без жертв.



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