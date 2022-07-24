Про це повідомляє російський телеграм-канал SOTA.

Як йдеться у дописі, на одному з ринків Краснодару росіяни продають кавуни, викрадені з тимчасово окупованого Росією Херсону.

"У Краснодарі торгрують трофейними кавунами з Херсону: вони з'явилися на базарі в мікрорайоні "Містечко імені Жукова", де живуть переважно відставні військовослужбовці", - пише SOTA.

На Херсонщині загарбники обшукують гаражі місцевих жителів, а врожай вивозять до Криму.

З Енергодару в напрямку Криму вирушила колона російських вантажівок з українським зерном.

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