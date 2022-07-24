На Кубані окупанти торгують краденими херсонськими кавунами
Російські окупанти продають у Росії крадені кавуни з тимчасово окупованого Херсону
Про це повідомляє російський телеграм-канал SOTA.
Як йдеться у дописі, на одному з ринків Краснодару росіяни продають кавуни, викрадені з тимчасово окупованого Росією Херсону.
"У Краснодарі торгрують трофейними кавунами з Херсону: вони з'явилися на базарі в мікрорайоні "Містечко імені Жукова", де живуть переважно відставні військовослужбовці", - пише SOTA.
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